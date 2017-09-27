В Камско-Устьинском районе 65-летний мужчина уехал с работы и пропал
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В
Накануне вечером житель деревни Картапа уехал с работы на автомобиле ООО «Идель» и пропал. Возле моста через реку Сухая Улема была обнаружен автомобиль мужчины, на некотором расстоянии нашлась его верхняя одежда и документы.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 1 обследовали участок реки, прочесали лесополосу возле оставленной машины в радиусе 500 метров. Поиски не дали результатов. Работы были прекращены в связи с наступлением темноты и отработкой дополнительных версий исчезновения сотрудниками полиции.