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11:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Камско-Устьинском районе 65-летний мужчина уехал с работы и пропал

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе пропал 65-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером житель деревни Картапа уехал с работы на автомобиле ООО «Идель» и пропал. Возле моста через реку Сухая Улема была обнаружен автомобиль мужчины, на некотором расстоянии нашлась его верхняя одежда и документы.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 1 обследовали участок реки, прочесали лесополосу возле оставленной машины в радиусе 500 метров. Поиски не дали результатов. Работы были прекращены в связи с наступлением темноты и отработкой дополнительных версий исчезновения сотрудниками полиции.

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