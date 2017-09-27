Запрещенные предметы пытались перебросить заключенным в СИЗО-1 Владивостока
Благодаря профессиональным действиям сотрудников СИЗО-1, лица, содержащиеся в следственном изоляторе, не смогли получить сотовые телефоны,
Благодаря профессиональным действиям сотрудников СИЗО-1, лица, содержащиеся в следственном изоляторе, не смогли получить сотовые телефоны,
Благодаря профессиональным действиям сотрудников СИЗО-1, лица, содержащиеся в следственном изоляторе, не смогли получить сотовые телефоны,
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Все изъятые предметы и вещества переданы сотрудникам полиции. Проводится проверка.
Напомним, что средства мобильной связи и комплектующие к ним, спиртосодержащие напитки, наркотические вещества являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой уголовную или административную ответственность.