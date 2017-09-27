Запрещенные предметы пытались перебросить заключенным в СИЗО-1 Владивостока

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, в результате оперативных действий сотрудников СИЗО-1 глубокой ночью была предотвращена очередная попытка переброса на режимную территорию запрещенных предметов. Был изъят полиэтиленовый сверток, в котором находилось три сотовых телефона различных марок и комплектующие к ним, шесть сим-карт и три пластиковых бутылки емкостью по 0,5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью.