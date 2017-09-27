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10:26 (мск), источник: Вести Приморье

Запрещенные предметы пытались перебросить заключенным в СИЗО-1 Владивостока

Благодаря профессиональным действиям сотрудников СИЗО-1, лица, содержащиеся в следственном изоляторе, не смогли получить сотовые телефоны, сим-карты и спиртосодержащую жидкость.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников СИЗО-1, лица, содержащиеся в следственном изоляторе, не смогли получить сотовые телефоны, сим-карты и спиртосодержащую жидкость.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, в результате оперативных действий сотрудников СИЗО-1 глубокой ночью была предотвращена очередная попытка переброса на режимную территорию запрещенных предметов. Был изъят полиэтиленовый сверток, в котором находилось три сотовых телефона различных марок и комплектующие к ним, шесть сим-карт и три пластиковых бутылки емкостью по 0,5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью.

Все изъятые предметы и вещества переданы сотрудникам полиции. Проводится проверка.

Напомним, что средства мобильной связи и комплектующие к ним, спиртосодержащие напитки, наркотические вещества являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой уголовную или административную ответственность.

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