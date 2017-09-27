Менеджера гипермаркета в Новосибирске подозревают в подкупе
СК региона заинтересовался менеджером сети гипермаркетов мегаполиса.
СК региона заинтересовался менеджером сети гипермаркетов мегаполиса.
В столице Сибири менеджера одной из сети супермаркетов подозревают в подкупе в крупном размере. Об этом сообщили в
Следователи Заельцовского района возбудили уголовное дело по статье «незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в крупном размере».
Следствие установило, что региональный менеджер в возрасте 31 года днем, 25 сентября этого года получил от руководителя коммерческого предприятия деньги в размере 427 000 рублей за то, что помог заключить договор на поставку из этой организации в крупную сеть гипермаркетов молока и молочной продукции.
Сейчас подозреваемый задержан. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.