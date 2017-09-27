Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Клинцевич: российский генерал в Сирии погиб из-за предательства
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о завершении сценической карьеры
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Лучшие снимки Cassini
10:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Менеджера гипермаркета в Новосибирске подозревают в подкупе

СК региона заинтересовался менеджером сети гипермаркетов мегаполиса.

В столице Сибири менеджера одной из сети супермаркетов подозревают в подкупе в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской новости.

Следователи Заельцовского района возбудили уголовное дело по статье «незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в крупном размере».

Следствие установило, что региональный менеджер в возрасте 31 года днем, 25 сентября этого года получил от руководителя коммерческого предприятия деньги в размере 427 000 рублей за то, что помог заключить договор на поставку из этой организации в крупную сеть гипермаркетов молока и молочной продукции.

Сейчас подозреваемый задержан. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске во время тест-драйва украли BMW стоимостью 5 миллионов рублей
В Винницкой области горит склад боеприпасов
«Ъ»: Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Арестован начальник продовольственного управления Минобороны
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило недостатки почти в 20% нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь