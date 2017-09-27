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10:37 (мск), источник: dostup1.ru

В Кыштыме гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды

По словам медиков, обращения с укусами змей в конце сентября встречаются крайне редко.

В Кыштыме (Челябинская область) гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает «Кыштымский рабочий», в приемный покой центральной городской больницы обратилась местная жительница. Она рассказала, что собирала ягоды и не заметила притаившуюся рядом змею. Гадюка ужалила женщину в руку. Место укуса мгновенно распухло.

«Пострадавшей ввели сыворотку против змеиного яда. Несколько дней пациентка провела в стационаре. Сейчас продолжает наблюдаться амбулаторно», — пишет издание.

По словам медиков, обращения с укусами змеи в конце сентября встречаются крайне редко. Как правило, в это время года пресмыкающиеся уже впадают в спячку.

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