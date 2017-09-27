В Кыштыме гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды

В Кыштыме (Челябинская область) гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает «Кыштымский рабочий», в приемный покой центральной городской больницы обратилась местная жительница. Она рассказала, что собирала ягоды и не заметила притаившуюся рядом змею. Гадюка ужалила женщину в руку. Место укуса мгновенно распухло.

«Пострадавшей ввели сыворотку против змеиного яда. Несколько дней пациентка провела в стационаре. Сейчас продолжает наблюдаться амбулаторно», — пишет издание.