В Магнитогорске водители иномарок сошлись в рукопашную

Инцидент произошел вчера, 26 сентября, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Зелёный Лог. Видео драки появилось в социальной сети. Дорогу не поделили водители BMW и Daewoo Nexia. На кадрах видно, что водитель более дорогой машины с кулаками набросился на пожилого человека.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=8157689&id=456239073&hash=b91fa20aa7fbf39c&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Таких водителей нужно закрывать суток на 15 за хулиганство, чтоб остывали. Увидел, что человек на машине попроще и физически послабее. Вот и потянуло на разборки», — комментирует очевидица конфликта.