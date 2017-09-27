В Магнитогорске водители иномарок сошлись в рукопашную
В Магнитогорске (Челябинская область) водители иномарок сошлись в рукопашную. Автодебоширов разняли инспекторы ДПС.
В Магнитогорске (Челябинская область) водители иномарок сошлись в рукопашную. Автодебоширов разняли инспекторы ДПС.
Инцидент произошел вчера, 26 сентября, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Зелёный Лог. Видео драки появилось в социальной сети. Дорогу не поделили водители BMW и Daewoo Nexia. На кадрах видно, что водитель более дорогой машины с кулаками набросился на пожилого человека.
«Таких водителей нужно закрывать суток на 15 за хулиганство, чтоб остывали. Увидел, что человек на машине попроще и физически послабее. Вот и потянуло на разборки», — комментирует очевидица конфликта.
Когда началась дорожная заварушка рядом оказалась машина ДПС. Стражи порядка и разняли дебоширов.