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10:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области мошенники получили 3,5 млн рублей по страховке за «липовые» ДТП

В преступную группу входили 11 человек.

Преступная группа из 11 человек незаконно получила около 3,5 млн рублей, инсценировав ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в среду, 27 сентября. Местные жители в возрасте от 21 года до 35 лет обращались в страховые компании и суды с требованием компенсации ущерба.

Полиция заподозрила группу в инсценировке пяти аварий в регионе с 2016 по 2017 года. Для своих махинаций молодые люди использовали 30 автомобилей.

Полицейские возбудили пять уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Двое попали под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде. Правоохранители изъяли у подозреваемых 11 машин, 1,5 млн рублей, автозапчасти со следами повреждений, а также документы, телефоны и компьютерную технику. Членам преступной группы грозит до 6 лет лишения свободы.

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