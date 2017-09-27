В Воронежской области мошенники получили 3,5 млн рублей по страховке за «липовые» ДТП

Преступная группа из 11 человек незаконно получила около 3,5 млн рублей, инсценировав ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в среду, 27 сентября. Местные жители в возрасте от 21 года до 35 лет обращались в страховые компании и суды с требованием компенсации ущерба.

Полиция заподозрила группу в инсценировке пяти аварий в регионе с 2016 по 2017 года. Для своих махинаций молодые люди использовали 30 автомобилей.