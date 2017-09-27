В Воронежской области мошенники получили 3,5 млн рублей по страховке за «липовые» ДТП
В преступную группу входили 11 человек.
В преступную группу входили 11 человек.
Преступная группа из 11 человек незаконно получила около 3,5 млн рублей, инсценировав ДТП, сообщила
Полиция заподозрила группу в инсценировке пяти аварий в регионе с 2016 по 2017 года. Для своих махинаций молодые люди использовали 30 автомобилей.
Полицейские возбудили пять уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Двое попали под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде. Правоохранители изъяли у подозреваемых 11 машин, 1,5 млн рублей, автозапчасти со следами повреждений, а также документы, телефоны и компьютерную технику. Членам преступной группы грозит до 6 лет лишения свободы.