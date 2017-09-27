Маршрутка сбила пенсионерку в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 сентября
Маршрутка сбила пенсионерку в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Маршрутка сбила пенсионерку в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в 12:10 на ул. Мурашкинская, 13А. Согласно информации, водитель автобуса ПАЗ-320414−05, следовавшего по маршруту № 49, совершил наезд на 80-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пенсионерка была госпитализирована с переломом кисти.