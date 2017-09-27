Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Отменен запрет для саудовских женщин, действовавший 85 лет
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12:15 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Следственный комитет проведет проверку по факту избиения приемных детей опекунами

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

26 сентября 2017 года в эфире федерального канала транслировалась программа, в которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов на территории Сосновского района Нижегородской области, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежащие им деньги. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. По данному факту следователями Павловского МСО СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки следователи СК дадут, в том числе, принципиальную правовую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: краснодарский людоед и его жена пойманы
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь