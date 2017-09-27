Следственный комитет проведет проверку по факту избиения приемных детей опекунами

26 сентября 2017 года в эфире федерального канала транслировалась программа, в которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов на территории Сосновского района Нижегородской области, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили голодом, а также забирали принадлежащие им деньги. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. По данному факту следователями Павловского МСО СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка.



В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки следователи СК дадут, в том числе, принципиальную правовую оценку действиям сотрудников органов опеки, поместивших в приемную семью несовершеннолетних подростков, которые подверглись противоправным действиям со стороны опекунов.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.