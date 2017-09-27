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11:42 (мск), источник: Восток Медиа

Покупатели приморских новостроек могут серьёзно пожалеть о своём выборе

На строителей уссурийского микрорайона «Радужный» завели уголовное дело.

Источник: Reuters

Проблемным микрорайоном Уссурийска заинтересовались приморские следователи. На строителей «Радужного» завели уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Руководители строительных компаний, возводивших уссурийский микрорайон «Радужный», завели уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления Аврора Римская. Речь идёт о 238 статье Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По версии следствия, две компании,"Югстрой и «Орион», возводившие микрорайон, допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил. Например, они использовали для строительства блоки фундамента и плиты перекрытия, бывшие в употреблении. Кроме того, некоторые плиты перекрытия имеют недопустимые дефекты. Использование подобных материалов создаёт риск обрушения домов. Сделано это было с одной целью — как можно меньше потратить на строительство «Радужного». В конечном итоге всё это приведёт к тому, что часть домов придётся просто сносить или перестраивать. Примечательно, что возводили «Радужный» в рамках госпрограмм «Жильё для Российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Виновных в преступлении всё ещё устанавливают. Пока же жителям микрорайона придётся оставаться в опасных домах. При этом им ещё предстоит серьёзно за это переплачивать. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о проблемах «Радужного». Жильцы новостроек готовятся к зиме — и она будет для них сложной. Им давно обещали провести газ, что сделало бы их затраты на отопление минимальными. Однако «голубого топлива» уссурийцы так и не дождались. Какое-то время управляющая компания продавала жильцам газ дешевле себестоимости — то есть себе в убыток. Теперь обитателям «Радужного» придётся платить 103 рубля за кубометр газа. В месяц, по примерным расчётам, за одно отопление они будут отдавать 10−15 тысяч рублей. И всё это время люди будут помнить о том, что их дома в любой момент могут снести.

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