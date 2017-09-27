Покупатели приморских новостроек могут серьёзно пожалеть о своём выборе
На строителей уссурийского микрорайона «Радужный» завели уголовное дело.
На строителей уссурийского микрорайона «Радужный» завели уголовное дело.
Проблемным микрорайоном Уссурийска заинтересовались приморские следователи. На строителей «Радужного» завели уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Руководители строительных компаний, возводивших уссурийский микрорайон «Радужный», завели уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления Аврора Римская. Речь идёт о 238 статье Уголовного кодекса («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
По версии следствия, две компании,"Югстрой и «Орион», возводившие микрорайон, допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил. Например, они использовали для строительства блоки фундамента и плиты перекрытия, бывшие в употреблении. Кроме того, некоторые плиты перекрытия имеют недопустимые дефекты. Использование подобных материалов создаёт риск обрушения домов. Сделано это было с одной целью — как можно меньше потратить на строительство «Радужного». В конечном итоге всё это приведёт к тому, что часть домов придётся просто сносить или перестраивать. Примечательно, что возводили «Радужный» в рамках госпрограмм «Жильё для Российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».
Виновных в преступлении всё ещё устанавливают. Пока же жителям микрорайона придётся оставаться в опасных домах. При этом им ещё предстоит серьёзно за это переплачивать. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о проблемах «Радужного». Жильцы новостроек готовятся к зиме — и она будет для них сложной. Им давно обещали провести газ, что сделало бы их затраты на отопление минимальными. Однако «голубого топлива» уссурийцы так и не дождались.