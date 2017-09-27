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12:17 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем мужчина погиб под колесами ВАЗа

Вчера, 26 сентября, на трассе в Воронежской области произошло смертельное ДТП. В Острогожском районе под колесами автомобиля погиб 54-летний мужчина.

По данным полиции, около 17 часов 30 минут 28-летний житель областного центра двигался на машине ВАЗ-2114 по автодороге «Воронеж-Луганск». Проезжая мимо села Коротояк, он по каким-то причинам не успел затормозить перед пешеходом и сбил его.

От полученных травм мужчина умер на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. Погибшему было 54 года, он проживал в городе Острогожске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.

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