Под Воронежем мужчина погиб под колесами ВАЗа
Вчера, 26 сентября, на трассе в Воронежской области произошло смертельное ДТП. В Острогожском районе под колесами автомобиля погиб 54-летний мужчина.
Вчера, 26 сентября, на трассе в Воронежской области произошло смертельное ДТП. В Острогожском районе под колесами автомобиля погиб 54-летний мужчина.
По данным полиции, около 17 часов 30 минут 28-летний житель областного центра двигался на машине ВАЗ-2114 по автодороге «Воронеж-Луганск». Проезжая мимо села Коротояк, он по
От полученных травм мужчина умер на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. Погибшему было 54 года, он проживал в городе Острогожске, сообщили в
— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.