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11:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Маршрутка и троллейбус столкнулись в Хабаровске

Участники инцидента не стали оформлять ДТП, чтобы не терять время и пассажиров.

Источник: Губерния онлайн

У остановки «Большая» на улице Карла Маркса случилась авария, участниками которой стали водители общественного транспорта. В троллейбус маршрута № 1 врезался «Хёнде Каунти», шофер которого пытался въехать в остановочный карман, сообщает портал «Губерния».

По словам водителя маршрутки, авария произошла потому, что оппонентка не вовремя тронулась с места. Женщина, управлявшая «единицей», представила ситуацию иначе. По ее словам, троллейбус в момент удара стоял. Заметив опасность, водитель электротранспорта чуть сместила троллейбус вправо, чтобы отодвинуться от «Каунти».

Обсудив перспективы простоя, стороны решили не оформлять аварию. Шофер 82-го признал вину и рассчитался за ущерб с представителем ТТУ. Менять разбитое окно в автобусе мужчине, скорее всего, придется за свой счет.

Троллейбус вернулся на маршрут. Пострадавших в этом ДТП нет.

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