В Сочи избили шестиклассника
В Сочи на автобусной остановке избили школьника.
В Сочи на автобусной остановке избили школьника.
Мальчик учится в школе № 9, драка произошла недалеко от учебного учреждения.
«Все участники уже известны: и те, кто избивал, и те, кто снимал. Проводится служебное расследование», — прокомментировали порталу Юга.ру в управлении по образованию и науке.
В управлении подчеркнули, что виновных будут строго наказывать. Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже побывали в школе, где учатся участники драки. Проводится проверка.