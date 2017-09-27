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15:10 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи избили шестиклассника

В Сочи на автобусной остановке избили школьника.

Мальчик учится в школе № 9, драка произошла недалеко от учебного учреждения.

«Все участники уже известны: и те, кто избивал, и те, кто снимал. Проводится служебное расследование», — прокомментировали порталу Юга.ру в управлении по образованию и науке.

В управлении подчеркнули, что виновных будут строго наказывать. Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже побывали в школе, где учатся участники драки. Проводится проверка.

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