В Воронеже изъяли 2500 тысячи литров фальсификата алкоголя, опасного для жизни
В Воронеже полицейские нашли и изъяли крупную партию поддельного алкоголя. Экспертиза показала, что суррогат опасен для жизни и здоровья потребителей.
В Воронеже полицейские нашли и изъяли крупную партию поддельного алкоголя. Экспертиза показала, что суррогат опасен для жизни и здоровья потребителей.
По данным МВД, с января по сентябрь 2017 года 52-летняя женщина и двое мужчин 50 и 53 лет организовали незаконный бизнес. Они производили, перевозили и сбывали поддельный алкоголь.
«В ходе обыска сотрудники полиции и СК обнаружили и изъяли около 2200 литров спиртосодержащей жидкости, 2500 тысяч литров готовой алкогольной продукции в бутылках, 15 тысяч единиц пустой тары, а также этикетки и пробки», — пояснили в
За производство и сбыт поддельного алкоголя подозреваемым теперь грозит до 6 лет колонии.