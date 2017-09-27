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12:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже изъяли 2500 тысячи литров фальсификата алкоголя, опасного для жизни

В Воронеже полицейские нашли и изъяли крупную партию поддельного алкоголя. Экспертиза показала, что суррогат опасен для жизни и здоровья потребителей.

Источник: РИА "Новости"

По данным МВД, с января по сентябрь 2017 года 52-летняя женщина и двое мужчин 50 и 53 лет организовали незаконный бизнес. Они производили, перевозили и сбывали поддельный алкоголь.

«В ходе обыска сотрудники полиции и СК обнаружили и изъяли около 2200 литров спиртосодержащей жидкости, 2500 тысяч литров готовой алкогольной продукции в бутылках, 15 тысяч единиц пустой тары, а также этикетки и пробки», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За производство и сбыт поддельного алкоголя подозреваемым теперь грозит до 6 лет колонии.

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