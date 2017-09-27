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11:47 (мск), источник: Новая Кубань

Семьи погибших и пострадавшие в ДТП под Горячим Ключом получат компенсацию до 2 млн рублей

Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Краснодар. 27 сен. — Новая Кубань. По словам главы НССО, выплаты будут совершены в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В случае причинения вреда жизни компенсация составляет 2,025 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью — до 2 млн рублей. Так, размер выплат пострадавшим будет зависеть от степени тяжести полученных травм, а также от срока недееспособности человека. К примеру, за переломы травмированные пассажиры экскурсионного автобуса могут получить от 60 до 300 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить компенсацию, пострадавшие в ДТП должны обратиться в страховую компанию. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, справка о ДТП и справка из больницы. Иждивенцы или родственники погибших должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их родство.

Напомним, в ночь на 26 сентября недалеко от поселка Молькино разбился экскурсионный автобус, в котором находились паломники из Нижегородской области. В результате трагедии погибли 6 человек, 18 госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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