Суд в Краснодаре отказался смягчить наказание для Надежды Цапок
Матери покойного лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка отказали в смягчении наказания.
Матери покойного лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка отказали в смягчении наказания.
Напомним, в июне Надежда Цапок, находящаяся в колонии общего режима в ФКУ ИК-3 в
27 сентября апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда оставила без изменений решение
Напомним, 12 июля 2016 года в Кущевском районе за мошенничество с земельными участками к длительным срокам лишения свободы осуждена Надежда Цапок и ее соучастники. Суд назначил Цапок по совокупности с ранее совершенными преступлениями 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.
Цапок обвинялась в мошенничестве при оформлении земельных участков.
Как сообщал «Югополис», банда ее сына — Сергея Цапка — орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным правоохранительных органов, члены ОПГ причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам и другим преступлениям.
Массовое убийство 12 человек (в том числе четырёх детей) произошло 4 ноября 2010 года. Оно было совершено членами ОПГ «Цапковские».
Приговоренный к пожизненному заключения главарь банды кущевских убийц Сергей Цапок скончался в камере следственного изолятора в ночь на 7 июля 2014 года.
Цапку было 38 лет. Причиной его смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, вызванная закупоркой легочной артерии.