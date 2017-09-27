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11:44 (мск), источник: Югополис

Суд в Краснодаре отказался смягчить наказание для Надежды Цапок

Матери покойного лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка отказали в смягчении наказания.

Источник: Югополис

Напомним, в июне Надежда Цапок, находящаяся в колонии общего режима в ФКУ ИК-3 в Усть-Лабинск, попросила районный суд выпустить ее на свободу, заменив оставшуюся часть срока ограничением свободы. Защита Цапок указывала на то, что осужденная отбыла больше половины срока, прошла обучение по профессии «швея» и за время учебы зарекомендовала себя с положительной стороны.

27 сентября апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда оставила без изменений решение Усть-Лабинского районного суда, который в июне этого года отказал Цапок в удовлетворении ее ходатайства по смягчению меры наказания.

Напомним, 12 июля 2016 года в Кущевском районе за мошенничество с земельными участками к длительным срокам лишения свободы осуждена Надежда Цапок и ее соучастники. Суд назначил Цапок по совокупности с ранее совершенными преступлениями 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Цапок обвинялась в мошенничестве при оформлении земельных участков.

Как сообщал «Югополис», банда ее сына — Сергея Цапка — орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным правоохранительных органов, члены ОПГ причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам и другим преступлениям.

Массовое убийство 12 человек (в том числе четырёх детей) произошло 4 ноября 2010 года. Оно было совершено членами ОПГ «Цапковские».

Приговоренный к пожизненному заключения главарь банды кущевских убийц Сергей Цапок скончался в камере следственного изолятора в ночь на 7 июля 2014 года.

Цапку было 38 лет. Причиной его смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, вызванная закупоркой легочной артерии.

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