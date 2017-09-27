Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Forbes: в сирийской партии Путин поставил Вашингтону шах и мат
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
11:51 (мск), источник: Янтарный край

Женщина без прав сбила под Калининградом 22-летнего пешехода

В Калининградской области в поселке Синявино 26 сентября в 21.55 на Центральной улице 67-летний водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

Еще одно ДТП произошло на 43-м километре автодороги Калининград — Балтийск, когда 31-летняя женщина-водитель «Шкоды» сбила 22-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Как оказалось, прав у нее не было. Пострадавшие в обоих случаях получили травмы.

Кроме того, за сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 2168 нарушений правил дорожного движения, в том числе: за выезд на полосу встречного движения — 9, проезд на запрещающий сигнал светофора-3, за нарушение правил пользования телефоном -7 и другие. Также задержаны семеро нетрезвых водителей, один из них — повторно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Женщина без прав сбила под Калининградом 22-летнего пешехода
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь