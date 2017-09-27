Женщина без прав сбила под Калининградом 22-летнего пешехода
В Калининградской области в поселке Синявино 26 сентября в 21.55 на Центральной улице 67-летний водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В Калининградской области в поселке Синявино 26 сентября в 21.55 на Центральной улице 67-летний водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
Еще одно ДТП произошло на 43-м километре автодороги Калининград — Балтийск, когда 31-летняя
Кроме того, за сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 2168 нарушений правил дорожного движения, в том числе: за выезд на полосу встречного движения — 9, проезд на запрещающий сигнал светофора-3, за нарушение правил пользования телефоном -7 и другие. Также задержаны семеро нетрезвых водителей, один из них — повторно.