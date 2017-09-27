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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Гражданин Беларуси убит в Калининградской области

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Беларуси, житель Гродно, убит в Калининградской области России. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в отделении посольства Беларуси в России в Калининграде.

Труп мужчины, гражданина Беларуси, был обнаружен в поселке Ермаково (Правдинский район Калининградской области) 23 сентября. «Узнав о произошедшем, мы незамедлительно выехали на место, посетили местное отделение полиции, которое готовит документы для Следственного комитета о возбуждении уголовного дела», — рассказал руководитель отделения посольства Сергей Молунов. К этому времени правоохранители уже провели экспертизу тела.

Дипломаты оказали родственникам содействие в организации отправки тела в Беларусь. Сотрудники посольства будут отслеживать ход расследования уголовного дела.

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