Гражданин Беларуси убит в Калининградской области

Труп мужчины, гражданина Беларуси, был обнаружен в поселке Ермаково (Правдинский район Калининградской области) 23 сентября. «Узнав о произошедшем, мы незамедлительно выехали на место, посетили местное отделение полиции, которое готовит документы для Следственного комитета о возбуждении уголовного дела», — рассказал руководитель отделения посольства Сергей Молунов. К этому времени правоохранители уже провели экспертизу тела.
Дипломаты оказали родственникам содействие в организации отправки тела в Беларусь. Сотрудники посольства будут отслеживать ход расследования уголовного дела.