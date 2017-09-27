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12:06 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев пытаются обмануть лже-газовики

Горожан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.

Источник: Reuters

Обеспокоенные жители Красноярска сообщили о подозрительных людях, которые ходят по квартирам горожан и представляются сотрудниками службы газа. По словам жителей, молодой человек предлагает по льготной цене установить некий прибор, который якобы сигнализирует о малейшей утечке газа.

В Красноярсккрайгазе корреспонденту Newslab.ru пояснили, что этот молодой человек не имеет к их службе никакого отношения: их сотрудники не занимаются распространением приборов. В компании назвали его аферистом и добавили, что их сотрудники всегда предъявляют удостоверение по просьбе жителей.

Другой красноярец рассказал, что на подъездах домов по улице 60 лет Октября стали появляться объявления, которые извещают жителей о том, что в течение пяти дней некая «аварийная вентиляционная служба города Красноярска» будет срочно вести «работы по прочистке вентиляционных каналов в квартирах». Текст создает впечатление, что объявление написано для конкретных жильцов: авторы акцентируют внимание на том, что процедура проводится для жителей именно этого подъезда.

Корреспондент Newslab.ru позвонил по указанному в объявлении номеру и попал на автоответчик: мужской голос рассказал о том, что в доме проводятся внеплановые работы, и собственникам необходимо предоставить мастеру доступ в квартиру.

Записанное сообщение выдержано в официальном стиле: описываются работы, которые будет проводить мастер, также сообщается, что собственнику надо будет подписать акт приема выполненных работ, который останется на руках у владельца квартиры. Только в конце сообщается, что «вы должны будете уплатить сбор в 990 рублей». Отметим, содержание вентиляционных каналов жилых домов входит в обычную плату за коммунальные услуги. Требовать с жильцов за это дополнительные «сборы» никто не имеет права.

Организация с таким названием в Красноярске не существует: она не зарегистрирована ни в городских справочниках, ни в гос.органах.

В правоохранительных органах призывают красноярцев быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.

Горожанам настоятельно рекомендуют провести беседы со своими пожилыми родственниками, которые могут быть более доверчивыми и поддаться влиянию аферистов.

Добавим, это не первый случай, когда аферисты расклеивают на домах красноярцев объявления, замаскированные под официальный стиль. Ранее аналогичные листовки появлялись на подъездах Железнодорожного и Советского районов.

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