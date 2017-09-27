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12:03 (мск), источник: Om1.ru

Полиция опровергла факт драки в омском лифте мужчины с выходцами с Кавказа

Никакие подобные драки в последнее время не происходили ни на улице Красный путь, ни на других, сообщили правоохранители.

В лифте одного из домов на Красном пути произошла драка мужчины европейской внешности с тремя лицами кавказской национальности — видео с таким названием появилось в омских соцсетях. На ролике показано, как мужчина, уже собираясь выходить лифта после напряженного разговора с тремя выходцами с Кавказа, неожиданно бросается на них с кулаками. Оппоненты не успели дать ему сдачи, настолько быстро действовали неизвестный мужчина.

Однако горожане засомневались, что драка случилась действительно в Омске. Полиция тем временем опровергает, что подобная драка произошла в лифте дома на Красном пути.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— По данному видео прошла проверка. Мы обнаружили, откуда поступила информация в соцсети. Пользователь сам говорит о том, что взял видеозапись с просторов Интернета. Никакой привязки к Омску. Он не располагает никакими сведениями о том, что это происшествие случилось в Омске. Прохожих происшествий за последнее время мы найти не смогли. Во всяком случае, в отделах полиции на территории Красного пути никаких подобных происшествий не зарегистрировано.

Отметим, видео, выложенное в соцсетях, за полчаса набрало более 200 просмотров.

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