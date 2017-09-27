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12:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Директор «ТФБ Финанс» отпущен следователями на свободу

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Обвиняемый в мошенничестве Тимур Вальшин отпущен следствием.

Источник: ИА Татар-информ

Он обвиняется в том, что будучи директором ООО ИК «ТФБ Финанс» похитил деньги вкладчиков «ТФБ». Речь идет о 90 млн рублей. Помимо директора, по делу проходят еще четыре фигуранта. О том что Вальшин покинул стены СИЗО ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, с Вальшиным проведен основной объем следственных действий, противодействовать расследованию он уже не сможет, поэтому необходимость содержания его под стражей отпала.

Сроки содержания под стражей еще четырех фигурантов: Рустама Тимербаева, Ильнара Абдульманова, Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова истекают 2 октября. Следствие уже направило в суд материалы по двум фигурантам — Мерзлякову и Мещанову. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Приволжского суда Казани — в ближайшее время суд рассмотрит оба ходатайства.

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