Директор «ТФБ Финанс» отпущен следователями на свободу
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Обвиняемый в мошенничестве Тимур Вальшин отпущен следствием.
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Обвиняемый в мошенничестве Тимур Вальшин отпущен следствием.
Он обвиняется в том, что будучи директором ООО ИК «ТФБ Финанс» похитил деньги вкладчиков «ТФБ». Речь идет о 90 млн рублей. Помимо директора, по делу проходят еще четыре фигуранта. О том что Вальшин покинул стены СИЗО ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, с Вальшиным проведен основной объем следственных действий, противодействовать расследованию он уже не сможет, поэтому необходимость содержания его под стражей отпала.
Сроки содержания под стражей еще четырех фигурантов: Рустама Тимербаева, Ильнара Абдульманова, Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова истекают 2 октября. Следствие уже направило в суд материалы по двум фигурантам — Мерзлякову и Мещанову. Как сообщили ИА «Татар-информ» в