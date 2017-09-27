Сексуального маньяка задержали в Минске
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске подозреваемого в совершении серии насильственных действий в отношении женщин, сообщили в СК.
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске подозреваемого в совершении серии насильственных действий в отношении женщин, сообщили в СК.
«Фрунзенский районного отдела Следственного комитета расследует уголовное дело по обвинению минчанина Евгения Даниловича в совершении насильственных действий сексуального характера», — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.
Там отметили, что всего ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 339 «Хулиганство» и по ч.1 ст. 167 «насильственные действия сексуального характера».
В СК также сообщили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что Данилович, 1990 года рождения вечером 11 сентября находясь в подъезде дома 36 по улице Кунцевщина совершая действия, грубо нарушающие общественный порядок.
По словам собеседников Sputnik, он совершил в отношении 37-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
В этот же вечер аналогичные действия он совершил уже в подъезде другого дома — по улице Матусевича, 55, там потерпевшей признана женщина 1989 года рождения, сказали в СК.
Следователи имеют информацию о причастности Даниловича к совершению еще двух аналогичных преступлений.
Также есть основания полагать, что количество фактов противоправной деятельности обвиняемого на территории. Минска может оказаться большим, подчеркнули в СК.
Следствие обратилось с просьбой к лицам, располагающим