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12:00 (мск), источник: Sputnik.by

Сексуального маньяка задержали в Минске

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске подозреваемого в совершении серии насильственных действий в отношении женщин, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

«Фрунзенский районного отдела Следственного комитета расследует уголовное дело по обвинению минчанина Евгения Даниловича в совершении насильственных действий сексуального характера», — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.

Там отметили, что всего ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 339 «Хулиганство» и по ч.1 ст. 167 «насильственные действия сексуального характера».

В СК также сообщили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что Данилович, 1990 года рождения вечером 11 сентября находясь в подъезде дома 36 по улице Кунцевщина совершая действия, грубо нарушающие общественный порядок.

По словам собеседников Sputnik, он совершил в отношении 37-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В этот же вечер аналогичные действия он совершил уже в подъезде другого дома — по улице Матусевича, 55, там потерпевшей признана женщина 1989 года рождения, сказали в СК.

Следователи имеют информацию о причастности Даниловича к совершению еще двух аналогичных преступлений.

Также есть основания полагать, что количество фактов противоправной деятельности обвиняемого на территории. Минска может оказаться большим, подчеркнули в СК.

Следствие обратилось с просьбой к лицам, располагающим какой-либо информацией о противоправной деятельности задержанного Даниловича, сообщить об этом по тел. 8 (017) 256−21−95, 389−55−55, 8 (029) 614−52−32.

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