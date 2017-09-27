Вора-рецидивиста из Амурской области задержали в Хабаровске
Фигурант уже находился в розыске, когда совершил новую кражу.
Фигурант уже находился в розыске, когда совершил новую кражу.
Хабаровские полицейские закончили расследовать дело 23-летнего уроженца Амурской области, который, уже будучи в бегах, обворовал двух хабаровчан, сообщает портал «Губерния».
Молодой человек находился в федеральном розыске три года. Искали его бикинские полицейские — за нападение, в результате которого подозреваемому достались немалые деньги.
Поймать фигуранта помогла кража, которую он совершил в Хабаровске. Приезжий снял комнату, сообщил хозяйке квартиры, что разбирается в электронике, и вызвался отремонтировать ноутбук. Женщина отдала его постояльцу, а через несколько дней молодой человек исчез, прихватив вещи человека, снимавшего другую комнату в этой же квартире. Подозреваемый решил отправиться в Приморье, пользуясь украденным у соседа паспортом.
«Сотрудники полиции задержали злоумышленника в одном из хостелов Владивостока. Фигурант скрывался под чужими документами, которые похитил из квартиры в дальневосточной столице», — рассказала специалист
Украденные вещи молодой человек пытался продать через Интернет. В сейчас подозреваемый арестован. После вынесения приговора за кражу с 70-тысячным ущербом фигуранта ждет еще один суд — за нападение, которое вынудило уйти его в тень.