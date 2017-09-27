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12:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутянина, спасшего от пожара стомклинику, наградили сотрудники МЧС

В Иркутске наградили молодого человека, который в одиночку справился с пожаром.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутске наградили молодого человека, который в одиночку справился с пожаром.

ЧП случилось в ночь на 22 сентября. Загорелась стоматологическая клиника на 3-й улице Лётчиков. Момент поджога зафиксировали уличные камеры наблюдения. Как видно на кадрах, двое мужчин подбегают к главному входу, бросают у двери резиновую покрышку, разбрызгивают жидкость и поджигают её. Огонь перекидывается на здание. А спустя несколько минут другой молодой человек начинает тушить дверь и оттаскивает горящую покрышку. Это и спасло клинику. Сегодня сотрудники МЧС поблагодарили отважного иркутянина и вручили ему огнетушитель. В ту ночь, кстати, у Дмитрия Бойко был день рождения. Но встречал он его на работе — отвозил по заявке пассажира. Проехать мимо дымящегося дома, говорит, просто не мог. Сертификат и денежное вознаграждение ему вручил сегодня и хозяин стомклиники.

— Я сначала попытался голыми руками, с помощью тряпки покрышку убрать. Она на ковровом покрытии лежала вблизи двери. Я сначала хотел её руками убрать, не получилось, потом дошёл до туда, сломал палку, убрал покрышку и в лужу её опрокинул, — говорит житель Иркутска Дмитрий Бойко.

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