Иркутянина, спасшего от пожара стомклинику, наградили сотрудники МЧС

ЧП случилось в ночь на 22 сентября. Загорелась стоматологическая клиника на 3-й улице Лётчиков. Момент поджога зафиксировали уличные камеры наблюдения. Как видно на кадрах, двое мужчин подбегают к главному входу, бросают у двери резиновую покрышку, разбрызгивают жидкость и поджигают её. Огонь перекидывается на здание. А спустя несколько минут другой молодой человек начинает тушить дверь и оттаскивает горящую покрышку. Это и спасло клинику. Сегодня сотрудники МЧС поблагодарили отважного иркутянина и вручили ему огнетушитель. В ту ночь, кстати, у Дмитрия Бойко был день рождения. Но встречал он его на работе — отвозил по заявке пассажира. Проехать мимо дымящегося дома, говорит, просто не мог. Сертификат и денежное вознаграждение ему вручил сегодня и хозяин стомклиники.