Завтра огласят приговор бывшему вице-мэру Копейска

Уголовное дело в отношении Котельниковой было возбуждено в мае 2016 года по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). В марте 2017 года обвинение переквалифицировали на часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

По версии следствия, Котельникова фиктивно трудоустроила человека на должность специалиста отдела кадров администрации города. Таким образом, она с июня 2014 года по май 2014 года похитила денежные средства в размере 269 тысяч 400 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Тем самым она причинила администрации Копейска ущерб в крупном размере. Уголовное дело в отношении Котельниковой возбудили в мае 2016 года. В марте 2017 года по решению суда ее временно отстранили от должности. В ходе расследования обвиняемая добровольно погасила причиненный ущерб в сумме 232 тысячи рублей.