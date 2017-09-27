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12:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Завтра огласят приговор бывшему вице-мэру Копейска

В четверг, 28 сентября, будет оглашен приговор в отношении бывшего заместителя главы Копейского городского округа (Челябинская область) Татьяны Котельниковой, обвиняемой в мошенничестве с использование служебного положения. Экс-чиновница трудоустраивала в мэрию «мертвые души».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Копейского городского суда Ольга Кадочникова, в понедельник, 25 сентября, состоялись прения сторон. Гособвинитель попросил для экс-чиновницы три года колонии. Адвокат выступает за условное наказание.

Уголовное дело в отношении Котельниковой было возбуждено в мае 2016 года по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). В марте 2017 года обвинение переквалифицировали на часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

По версии следствия, Котельникова фиктивно трудоустроила человека на должность специалиста отдела кадров администрации города. Таким образом, она с июня 2014 года по май 2014 года похитила денежные средства в размере 269 тысяч 400 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Тем самым она причинила администрации Копейска ущерб в крупном размере. Уголовное дело в отношении Котельниковой возбудили в мае 2016 года. В марте 2017 года по решению суда ее временно отстранили от должности. В ходе расследования обвиняемая добровольно погасила причиненный ущерб в сумме 232 тысячи рублей.

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