В Воронежской области за купальный сезон утонули 82 человека
За тот же период 2016 года — на 10 больше.
За тот же период 2016 года — на 10 больше.
С начала 2017 года в Воронежской области утонули 108 человек — на 15 человек меньше, чем за тот же период предыдущего года. По данным спасателей, за купальный сезон в 2017 году погибли 82 человека. В 2016 году — 92 человека, рассказал на встрече с журналистами начальник регионального ГУ МЧС Александр Кошель во вторник, 26 сентября.
Как рассказал руководитель ГУ МЧС по Воронежской области, в 2017 году в регионе не было резонансных происшествий на воде. В 2016 году два катера столкнулись на акватории Воронежского водохранилища
В чрезвычайных ситуациях надо обращаться по телефонам 101, 112 или 8 (473) 277 99 00 (телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области).