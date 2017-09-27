В Воронежской области за купальный сезон утонули 82 человека

С начала 2017 года в Воронежской области утонули 108 человек — на 15 человек меньше, чем за тот же период предыдущего года. По данным спасателей, за купальный сезон в 2017 году погибли 82 человека. В 2016 году — 92 человека, рассказал на встрече с журналистами начальник регионального ГУ МЧС Александр Кошель во вторник, 26 сентября.

Как рассказал руководитель ГУ МЧС по Воронежской области, в 2017 году в регионе не было резонансных происшествий на воде. В 2016 году два катера столкнулись на акватории Воронежского водохранилища из-за грубого нарушения правил безопасности: погибла женщина, пять человек получили серьезные травмы. Дело виновников аварии рассматриваетЦентральный райсуд. В июле 2016 года катер наехал на купавшихся на реке Воронеж: два человека оказались в больнице. Еще одно крупное происшествие случилось в 2015 году. Катер врезался в опору моста на Воронежском водохранилище: три человека погибли.