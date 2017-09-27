Женщина в хиджабе и мужчина бросили «коктейль Молотова» в мемориал полковнику Буданову в Хамовниках

Как рассказал собеседник агентства, в службу «02» поступила информация о том, что двое неизвестных на Комсомольском проспекте подожгли мемориал Буданову.
«Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью — “коктейль Молотова”, после чего произошло возгорание», — сказал источник, уточнив, что на мемориале были обнаружены повреждения.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
Буданов, командующий 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во второй чеченской войне в 2003 г. был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.
Военного приговорили к 10 годам лишения свободы. Буданов вышел на свободу в январе 2009 г. Летом 2011 г. был застрелен в Москве уроженцем Чечни, Темирхановым. На месте убийства Буданова на Комсомольском проспекте и была установлена мемориальная плита.