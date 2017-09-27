Женщина в хиджабе и мужчина бросили «коктейль Молотова» в мемориал полковнику Буданову в Хамовниках

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Как рассказал собеседник агентства, в службу «02» поступила информация о том, что двое неизвестных на Комсомольском проспекте подожгли мемориал Буданову.

«Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью — “коктейль Молотова”, после чего произошло возгорание», — сказал источник, уточнив, что на мемориале были обнаружены повреждения.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Буданов, командующий 160-м гвардейским танковым полком, принимавшим участие во второй чеченской войне в 2003 г. был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.