Ангарчанин подозревается в поджоге собутыльника
Личность погибшего пока не установлена.
Личность погибшего пока не установлена.
В Ангарске задержан местный безработный, подозреваемый в поджоге мужчины. Об этом сообщает
В Ангарске в 188 квартале 25 сентября загорелись торговые ряды. В результате пожара торговая лавка уничтожена полностью. На месте возгорания было найдено тело неизвестного мужчины.
В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 55-летний мужчина.
Как установили следователи, после совместного распития алкоголя между двумя знакомыми произошел конфликт. По версии правоохранителей, после того как обидчик уснул, подозреваемый обложил спящего коробками и поджег.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Тело жертвы направили на экспертизу. Личность погибшего устанавливается.