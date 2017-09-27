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12:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ангарчанин подозревается в поджоге собутыльника

Личность погибшего пока не установлена.

В Ангарске задержан местный безработный, подозреваемый в поджоге мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

В Ангарске в 188 квартале 25 сентября загорелись торговые ряды. В результате пожара торговая лавка уничтожена полностью. На месте возгорания было найдено тело неизвестного мужчины.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 55-летний мужчина.

Как установили следователи, после совместного распития алкоголя между двумя знакомыми произошел конфликт. По версии правоохранителей, после того как обидчик уснул, подозреваемый обложил спящего коробками и поджег.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Тело жертвы направили на экспертизу. Личность погибшего устанавливается.

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