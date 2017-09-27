Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8В Москве открыли памятник Калашникову
12:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми водитель-лихач протаранил четыре автомобиля

ДТП, которое произошло сегодня утром в Перми на перекрестке улиц Островского и Революции, создало большие пробки в центре города.

Как пояснили «РГ» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина управлял автомобилем Mazda-3 и на большой скорости протаранил четыре припаркованных у обочины автомобиля, после чего иномарка ударилась о столб электропередач, перевернулась и загорелась.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виновного в аварии водителя удалось спасти, при этом он не получил серьезных телесных повреждений и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Киев обвинил Россию во взрывах на складе боеприпасов под Винницей
В Госдуме назвали сроки восстановления чартеров "ВИМ-Авиа"
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
Роскачество выявило брак почти в 20% образцов нарезного батона
США считают, что Россия нарушает Договор по открытому небу
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь