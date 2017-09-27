В Перми водитель-лихач протаранил четыре автомобиля
ДТП, которое произошло сегодня утром в Перми на перекрестке улиц Островского и Революции, создало большие пробки в центре города.
ДТП, которое произошло сегодня утром в Перми на перекрестке улиц Островского и Революции, создало большие пробки в центре города.
Как пояснили «РГ» в
Виновного в аварии водителя удалось спасти, при этом он не получил серьезных телесных повреждений и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.