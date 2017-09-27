Уголовное дело возбудили в Усть-Куте, где ребёнка ударило током
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Свидетелем происшествия со школьником стал его сосед, который оттащил ребенка от будки и вызвал скорую медицинскую помощь. В медицинское учреждение мальчик поступил в тяжелом состоянии с диагнозом «поражение электрическим током, ожог III степени».
Руководитель следственного отдела с участием сотрудников полиции планирует провести осмотр всех электроустановок «Усть-Кутских электрических сетей». При обнаружении нарушений, угрожающих безопасности жителей, руководство электрических сетей примет меры к устранению нарушений. В противном случае следственными органами незамедлительно будет организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).