Бойцы Росгвардии спасли пермячку от пьяного дебошира
Женщина шла по улице, когда на неё накинулся неизвестный мужчина.
Женщина шла по улице, когда на неё накинулся неизвестный мужчина.
Сотрудники вневедомственной охраны спасли пермячку от пьяного прохожего, который накинулся на неё и стал избивать.
С благодарственным письмом женщина обратилась к начальнику Управления Росгвардии по Пермскому краю.
В письме женщина рассказала, что 21 сентября шла по улице Дружбы. Неожиданно пьяный прохожий набросился на неё и стал избивать. Мимо проезжал наряд вневедомственной охраны.
«Прапорщики Андрей Бабич и Станислав Голованов и младшемий сержант Кирилл Новиков фактически спасли мне жизнь», — признаётся в письме женщина.
Мужчину, напавшего на женщину, задержали и доставили в отдел полиции.