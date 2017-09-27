Охотник вместо медведя застрелил пермяка
Ему вынесли приговор.
Ему вынесли приговор.
Суд вынес приговор 39-летнему жителю Верещагинского района, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему на 1,5 года ограничили свободу (запрещается выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия
Трагедия произошла в июне 2017 года. Обвиняемый охотился, когда услышал собачий лай. Он решил, что неподалеку находится дикое животное, и выстрелил в 49-летнего мужчину, приняв его за медведя.
Пуля попала потерпевшему в грудь. Через некоторое время он скончался.