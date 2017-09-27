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12:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Охотник вместо медведя застрелил пермяка

Ему вынесли приговор.

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Верещагинского района, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему на 1,5 года ограничили свободу (запрещается выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения, — прим.ред.), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла в июне 2017 года. Обвиняемый охотился, когда услышал собачий лай. Он решил, что неподалеку находится дикое животное, и выстрелил в 49-летнего мужчину, приняв его за медведя.

Пуля попала потерпевшему в грудь. Через некоторое время он скончался.

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