Омич за полгода ограбил 18 машин
На подозреваемого завели восемь томов уголовного дела.
На подозреваемого завели восемь томов уголовного дела.
Омская полиция завершила расследование серии краж из автомобилей. Об этом сообщает
38-летний омич с апреля 2017 года ограбил 18 автомобилей. В это время мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Всего мужчина имеет 12 судимостей.
Заявления о кражах поступили из Ленинского, Октябрьского и Центрального округов Омска. Материальный ущерб — 97 тыс. рублей.
Объем уголовного дела составил 8 томов.