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12:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омич за полгода ограбил 18 машин

На подозреваемого завели восемь томов уголовного дела.

Омская полиция завершила расследование серии краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

38-летний омич с апреля 2017 года ограбил 18 автомобилей. В это время мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Всего мужчина имеет 12 судимостей.

Заявления о кражах поступили из Ленинского, Октябрьского и Центрального округов Омска. Материальный ущерб — 97 тыс. рублей.

Объем уголовного дела составил 8 томов.

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