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16:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Спасском районе погиб пассажир вылетевшего в кювет авто, водитель госпитализирован

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В Спасском районе погиб пассажир вылетевшего в кювет авто, водитель госпитализирован, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на трассе Болгар — Базарные Матаки неподалеку от села Никольское в кювет опрокинулась «Лада» 9-й модели.

В результате аварии погиб пассажир легковушки, 23-летний водитель авто с признаками алкогольного опьянения был госпитализирован с травмой головы.

На месте работали сотрудники Спасского ПСГ, пожарные из села Антоновка, медики и полицейские.

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