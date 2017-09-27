В Спасском районе погиб пассажир вылетевшего в кювет авто, водитель госпитализирован
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В Спасском районе погиб пассажир вылетевшего в кювет авто, водитель госпитализирован, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В Спасском районе погиб пассажир вылетевшего в кювет авто, водитель госпитализирован, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на трассе Болгар — Базарные Матаки неподалеку от села Никольское в кювет опрокинулась «Лада» 9-й модели.
В результате аварии погиб пассажир легковушки, 23-летний водитель авто с признаками алкогольного опьянения был госпитализирован с травмой головы.
На месте работали сотрудники Спасского ПСГ, пожарные из села Антоновка, медики и полицейские.