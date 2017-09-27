Накатило что-то: житель Речицы избил мужчину бейсбольной битой

Инцидент в районном центре произошел 20 сентября на улице Совестской.
«От жителя Речицы поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь на проезжей части, беспричинно в присутствии посторонних граждан нанес ему несколько ударов битой», — сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, они и задержали злоумышленника — 30-летнего местного жителя.
Гражданин был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).