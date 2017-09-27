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12:45 (мск), источник: Sputnik.by

Накатило что-то: житель Речицы избил мужчину бейсбольной битой

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Речицы, который беспричинно избил бейсбольной битой местного жителя, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент в районном центре произошел 20 сентября на улице Совестской.

«От жителя Речицы поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь на проезжей части, беспричинно в присутствии посторонних граждан нанес ему несколько ударов битой», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, они и задержали злоумышленника — 30-летнего местного жителя.

Гражданин был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

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