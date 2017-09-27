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12:29 (мск), источник: Sputnik.md

ЧП под Винницей: поезда в Молдову задерживаются до пяти часов

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В связи с пожаром на военном складе в Винницкой области внесены коррективы в маршруты пассажирских поездов на территории Украины.

Источник: Sputnik.md

Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября.

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Расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Всего из данной зоны эвакуированы более 28 тысяч местных жителей.

Как сообщается на сайте Украинской железной дороги (УЖД), в настоящее время изменены маршруты 47 пассажирских поездов.

Время их задержки в пути достигает пяти часов, а в некоторых случаях — до восьми часов.

«Железнодорожный перегон Сосонка-Колиновка остается полностью закрытым для движения поездов. Персонал шести станций и одного разъезда эвакуирован», — сообщается на сайте компании.

По данным УЖД, изменены маршруты пассажирских поездов из Молдовы и в республику. Речь идет о поездах № 48 Кишинев — Москва, № 341 Москва — Кишинев, № 342 Кишинев — Москва, № 47 Москва — Кишинев, № 65 Москва — Кишинев.

Представитель «Железной дороги Молдовы» заявил Sputnik, что о том, как был изменен маршрут, украинская сторона пока не уведомляла Кишинев.

«По предварительной информации поезд пойдет через село Шепетовка — это в объезд Винницы», — отметил собеседник.

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