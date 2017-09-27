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12:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермяк сел на 8 лет за избиение мужчины до смерти

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Верещагино, признав его виновным в избиении двух мужчин, один из которых скончался.

Он проведет 8 лет 2 месяца в колонии строгого режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 29 октября 2016 года в общежитии. Хозяин одной из комнат повздорил с двумя гостями — молодыми людьми 19 лет и 21 года. Он позвал на подмогу 42-летнего знакомого. Последний пришел с битой и напал на обидчиков приятеля.

Потерпевших госпитализировали. Один из них через некоторое время скончался.

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