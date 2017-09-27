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14:02 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде произошло массовое ДТП

Авария произошла в Кировском районе на Второй продольной, возле остановки 8-я площадка.

Сначала столкнулись два автомобиля, но они, судя по всему, никак не обозначили свое присутствие на проезжей части — ни знаком аварийной остановки, ни даже аварийной сигнализацией.

В результате спустя несколько минут количество попавших в ДТП машин увеличилось вдвое — ещё два водителя поздно заметили препятствие и не успели затормозить. Тут же образовалась пробка по направлению к Центральному району.

О пострадавших ничего не сообщается, однако, судя по характеру повреждений на автомобилях и наличию скорой помощи, они есть.

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