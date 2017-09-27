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13:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Полиция ищет самовольно покинувшего больницу человека — МВД по Башкирии

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полиция ищет мужчину, самовольно покинувшего городскую психиатрическую клинику. Об этом агентству «Башинформ» сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

«В настоящее время по сообщению из больницы сотрудники полиции проводят поиски человека, который самостоятельно покинул лечебное учреждение», — сказал представитель ведомства.

Ранее в пресс-службе Минздрава РБ информировали, что по состоянию на 18.00 26 сентября ведомству подтвердили, что в стационаре все пациенты находятся на своих местах и получают стационарное лечение. Никто ниоткуда не сбегал.

Ситуация со сбежавшим из больницы мужчиной получила огласку 26 сентября в соцсетях. Неизвестные стали распространять ориентировку на пациента и аудиозапись, в которой женщина сообщает о сбежавшем маньяке, педофиле и извращенце в одном лице. Он якобы ушел из клиники, посетил дом матери, живущей в Советском районе, где переоделся.

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