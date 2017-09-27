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13:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Две женщины погибли в результате падения с балкона на 14-м этаже в Ростове

Две женщины погибли в результате падения с балкона на 14-м этаже многоэтажки в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тела 28-летней и 48-летней женщин с повреждениями, характерными для падения с высоты, были обнаружены 26 сентября возле одного из многоквартирных домов на проспекте Космонавтов.

С общего балкона на 14-м этаже этого дома изъяты личные вещи погибших.

По факту гибели женщин начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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