Две женщины погибли в результате падения с балкона на 14-м этаже в Ростове
Две женщины погибли в результате падения с балкона на 14-м этаже многоэтажки в Ростове.
Две женщины погибли в результате падения с балкона на 14-м этаже многоэтажки в Ростове.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тела 28-летней и 48-летней женщин с повреждениями, характерными для падения с высоты, были обнаружены 26 сентября возле одного из многоквартирных домов на проспекте Космонавтов.
С общего балкона на 14-м этаже этого дома изъяты личные вещи погибших.
По факту гибели женщин начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.