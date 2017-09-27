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13:19 (мск), источник: Volga News

Схрон с впечатляющим арсеналом оружия нашли при расследовании убийства бизнесмена Вадима Винокурова

В Волжском районе 26 сентября сотрудники УФСБ и СУ СК России по Самарской области обнаружили схрон с оружием при расследовании уголовного дела о заказном убийстве местного бизнесмена Вадима Винокурова. Об этом сообщает региональное СУ СК.

При обнаружении схрона правоохранители изъяли: три ручных противотанковых гранатомета РПГ-18; реактивный пехотный огнемет «Шмель»; два автомата АК-74 и четыре магазина к ним; мелкокалиберную винтовку ТОЗ-12; четыре выстрела осколочных гранатометных ВОГ-25; один запал унифицированный дистанционный к гранатам марки «РГО» и «РГН»; восемь светошумовых гранат «Заря-2»; две сигнальные мины; четыре осветительных ракеты; более 4 кг взрывчатого вещества «ПВВ-7» и «ПВВ-5» (пластид); четыре промышленных электродетонатора; предохранительно-исполнительный механизм для самодельных взрывных устройств, переделанный из автомобильной сигнализации; не менее 1000 патронов различного калибра.

Напомним, в ночь с 28 на 29 мая 2014 г. в своем катере на реке Татьянка в Куйбышевском районе Самары было обнаружен убитым Вадим Винокуров. На его теле было не менее 22 огнестрельных ранений.

Преступление не смогли раскрыть «по горячим следам», подозреваемых задержали только через несколько лет.

В рамках расследования обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ предъявили 42-летнему предполагаемому исполнителю убийства Денису Ковегину, ранее судимому за тяжкие преступления. Кроме того, 29-летнего самарца подозревают по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Во время следствия правоохранители изъяли пистолет ПМ, травматическое оружие МР, две гранаты Ф-1.

Летом 2017 г. в Волге обнаружили деталь автомата, из которого стреляли в Винокурова. Предположительно, киллер выбросил ее в воду, чтобы скрыть следы преступления.

Кроме того, во время предварительного следствия было предотвращено еще одно преступление — убийство другого самарского бизнесмена. В связи с этим также возбудили уголовное дело. 41-летнему местному жителю предъявили обвинение в приготовлении к организации заказного убийства; незаконном приобретении, хранении, перевозке оружия и боеприпасов, а также взрывчатки. При этом у мужчины изъяли: травматический пистолет ПМ-Т, два гладкоствольных охотничьих ружья, 3,5 млн рублей.

По этому же уголовному делу исполнителя убийства Винокурова подозревают в незаконном обороте взрывчатки.

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