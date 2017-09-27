Девушка из Жигулевска рассылала сильнодействующее вещество по почте

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулевску задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном сбыте сильнодействующих средств. По данным стражей правопорядка, девушка осуществила нелегальный сбыт сильнодействующего вещества «сибутрамин», запрещенного на территории Российской Федерации. По данным оперативников, через отделения почтовой связи подозреваемая отправила в другие регионы страны две посылки с капсулами запрещенного вещества, общий вес которого составил 7,25 грамма, что относится к крупному размеру.