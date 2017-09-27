На Среднем Урале мужчина погиб от удара током во время ремонтных работ
На Среднем Урале мужчина погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело.
На Среднем Урале мужчина погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел во время ремонта тепловой сети у одного из домов по улице Путейцев в Туринске. В ходе укладки бетонных лотков грузовой автокран, в нарушение норм безопасности, находился возле необесточенной линии электропередач. Оказывая помощь водителю автокрана, мужчина 1972 года рождения схватил руками металлическую стропу. Возникла бесконтактная электрическая дуга, и от поражения электротоком он погиб на месте.
Фото с места ЧП.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сейчас истребованы и анализируются документы, регламентирующие порядок и безопасность проведения ремонтных работ. Допрашиваются непосредственные очевидцы произошедшего и свидетели из числа сотрудников предприятия, проводившего работы. Следователи намерены установить конкретное лицо, которому в будущем предъявят обвинение в смерти мужчины.