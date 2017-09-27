На Среднем Урале мужчина погиб от удара током во время ремонтных работ

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел во время ремонта тепловой сети у одного из домов по улице Путейцев в Туринске. В ходе укладки бетонных лотков грузовой автокран, в нарушение норм безопасности, находился возле необесточенной линии электропередач. Оказывая помощь водителю автокрана, мужчина 1972 года рождения схватил руками металлическую стропу. Возникла бесконтактная электрическая дуга, и от поражения электротоком он погиб на месте.