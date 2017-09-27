Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:24 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале мужчина погиб от удара током во время ремонтных работ

На Среднем Урале мужчина погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел во время ремонта тепловой сети у одного из домов по улице Путейцев в Туринске. В ходе укладки бетонных лотков грузовой автокран, в нарушение норм безопасности, находился возле необесточенной линии электропередач. Оказывая помощь водителю автокрана, мужчина 1972 года рождения схватил руками металлическую стропу. Возникла бесконтактная электрическая дуга, и от поражения электротоком он погиб на месте.

Фото с места ЧП.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас истребованы и анализируются документы, регламентирующие порядок и безопасность проведения ремонтных работ. Допрашиваются непосредственные очевидцы произошедшего и свидетели из числа сотрудников предприятия, проводившего работы. Следователи намерены установить конкретное лицо, которому в будущем предъявят обвинение в смерти мужчины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
90% жителей Югры не поддержали "сухой закон". Правительство не ставит точку в его обсуждении
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь