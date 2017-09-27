Несколько детей отравились в поезде по пути из Челябинска в Пермь, прокуратура проводит проверку
Екатеринбург. 26 сентября.
Екатеринбург. 26 сентября.
По данным надзорного ведомства, 24 сентября пятеро детей были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу N9 Екатеринбурга со станции
Отмечается, что группа из 19 одиннадцатилетних детей и одного взрослого возвращалась с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей из Челябинска в Пермь. Перед прибытием в Екатеринбург пятеро из них пожаловались на плохое самочувствие.
«Им был поставлен предварительный диагноз —
По данному факту проводится также доследственная проверка.