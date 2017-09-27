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13:41 (мск), источник: Интерфакс

Несколько детей отравились в поезде по пути из Челябинска в Пермь, прокуратура проводит проверку

Екатеринбург. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская, Пермская и Челябинская транспортные прокуратуры проводят проверку в связи с массовым отравлением детей в поезде Челябинск — Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в среду.

По данным надзорного ведомства, 24 сентября пятеро детей были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу N9 Екатеринбурга со станции Екатеринбург-Пассажирский.

Отмечается, что группа из 19 одиннадцатилетних детей и одного взрослого возвращалась с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей из Челябинска в Пермь. Перед прибытием в Екатеринбург пятеро из них пожаловались на плохое самочувствие.

«Им был поставлен предварительный диагноз — токсико-инфекционное отравление», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится также доследственная проверка.

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