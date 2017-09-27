Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Много смертей: пророчество Ванги для РФ о конце 2017 года - СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:16 (мск), источник: РИА Крым

В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Керчи столкнулись маршрутное такси «Рута» и легковой автомобиль Nissan. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

ДТП произошло утром в среду.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автобусом “Рута”. В результате автобус перевернулся», — рассказали в ведомстве.

По информации УГИБДД, в маршрутке находились пять человек. На месте аварии никто из них не обратился за медицинской помощью. Впоследствии один из пассажиров обратился в больницу, медики диагностировали у него вывих плеча.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
Губернатор Красноярского края объявил о своей отставке
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь