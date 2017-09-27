В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Керчи столкнулись маршрутное такси «Рута» и легковой автомобиль Nissan. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Керчи столкнулись маршрутное такси «Рута» и легковой автомобиль Nissan. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
ДТП произошло утром в среду.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автобусом “Рута”. В результате автобус перевернулся», — рассказали в ведомстве.
По информации УГИБДД, в маршрутке находились пять человек. На месте аварии никто из них не обратился за медицинской помощью. Впоследствии один из пассажиров обратился в больницу, медики диагностировали у него вывих плеча.