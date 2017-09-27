Сбившего насмерть студентку полицейского осудили в Караганде

По сведениям пресс-службы Казыбекбийского районного суда Караганды, бывший сотрудник органов внутренних дел признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека», и статье 347 УК «Оставление места ДТП».



«Подсудимый приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности», — сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда.



Напомним, студентка четвертого курса КарГУ имени Е. Букетова Арайлым Исатай возвращалась из продуктового магазина в общежитие. На пешеходном переходе водитель не заметил двух девушек и сбил одну из них.