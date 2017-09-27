Ресторатора Аркадия Новикова избили в центре Москвы
РИАМО — 27 сен. Известного ресторатора Аркадия Новикова избили во время ссоры с посетителем в собственном ресторане в центре Москве, сообщает в среду
РИАМО — 27 сен. Известного ресторатора Аркадия Новикова избили во время ссоры с посетителем в собственном ресторане в центре Москве, сообщает в среду
«Аркадия Новикова избил 17-летний подросток. Юноша пришел в Farsh на Никольской улице и устроил там скандал. Парня попросили выйти, и ресторатор лично проводил его до дверей, но на улице недопонимание усилилось», — говорится в сообщении.
Новиков — ведущий российский ресторатор, предприниматель и телеведущий. C 1992 года в партнерстве с различными рестораторами и инвесторами Новиков создал более 30 ресторанных проектов, среди них известные рестораны Vogue cafе, «Галерея», Tatler Club, GQ Bar, Shore House, «Ваниль», Luce в