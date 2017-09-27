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15:49 (мск), источник: Вести Иркутск

Полицейской погоней закончилась поездка водителя ВАЗа в Усть-Илимске

Пьяных лихачей ждут спецприёмники. Полицейской погоней закончилась поездка водителя ВАЗа в Усть-Илимске.

Источник: РИА "Новости"

Экипаж ГИБДД заметил на дороге машину 99-й модели, которая совершала резкие манёвры. На требование остановиться шофёр только поддал газу. Тогда сотрудники решили преследовать неадекватного автомобилиста. По громкой связи его просили остановиться. Когда ВАЗ гнал по улице Братское шоссе, его занесло и автомобиль съехал в кювет. У нетрезвого 28-летнего жителя Усть-Илимска не было прав, и как выяснилось, находился он за рулём чужой машины. До избрания судом решения его поместили в спецприёмник.

— Пройти освидетельствование на состояние опьянения?
— Нет.
— Пройти медицинское освидетельствование? Согласны или нет?
— Нет, нет.
— Отказываетесь?
— Что, в спецприёмнике потом сидеть?

Ещё один пьяный гонщик пытался оторваться от полицейских в Свирске. В двенадцатом часу ночи под проливным дождём водитель — также российского автомобиля — решил скрыться от экипажа. Проигнорировал сигнал остановиться для проверки и продолжил двигаться к выезду из Свирска. При этом ещё прибавлял скорость. И ему даже на некоторое время удалось исчезнуть из вида полицейских. Но позже она нашли ВАЗ припаркованным у частного дома, причём со скрученными номерами. 35-летнего свирчанина поместили на 5 суток в спецприёмник.

— Когда его задержали, свой поступок он мотивировал тем, что побоялся ответственности. Что за управление в нетрезвом виде он понесёт ответственность. Тем не менее в отношении него также составлен административный протокол, и в ближайшее время судом будет вынесено решение о его административном аресте, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области Юрий Ильенко.

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