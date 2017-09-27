В отношении жителя Салавата, подозреваемого в избиении подростка, возбуждено уголовное дело

По версии следствия, вечером 9 сентября 21-летний парень в компании молодых людей сначала на территории лесопосадки, потом переместившись на территорию заброшенного здания в городе Салавате, нанес двум 16-летним местным жителям телесные повреждения. Тем самым он причинил их здоровью легкий вред. Кроме того, в указанный период подозреваемый требовал от одного из потерпевших накрыть стол для его компании.