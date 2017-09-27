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13:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В отношении жителя Салавата, подозреваемого в избиении подростка, возбуждено уголовное дело

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии по результатам доследственной проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Салавата по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 163 УК РФ (вымогательство).

По версии следствия, вечером 9 сентября 21-летний парень в компании молодых людей сначала на территории лесопосадки, потом переместившись на территорию заброшенного здания в городе Салавате, нанес двум 16-летним местным жителям телесные повреждения. Тем самым он причинил их здоровью легкий вред. Кроме того, в указанный период подозреваемый требовал от одного из потерпевших накрыть стол для его компании.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, устанавливаются все участники произошедшего. Подозреваемый задержан органами внутренних дел в административном порядке, после истечения срока административного задержания следователями регионального СК будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

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