В отношении жителя Салавата, подозреваемого в избиении подростка, возбуждено уголовное дело

По версии следствия, вечером 9 сентября 21-летний парень в компании молодых людей сначала на территории лесопосадки, потом переместившись на территорию заброшенного здания в городе Салавате, нанес двум 16-летним местным жителям телесные повреждения. Тем самым он причинил их здоровью легкий вред. Кроме того, в указанный период подозреваемый требовал от одного из потерпевших накрыть стол для его компании.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, устанавливаются все участники произошедшего. Подозреваемый задержан органами внутренних дел в административном порядке, после истечения срока административного задержания следователями регионального СК будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.