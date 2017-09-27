На предприятии «Челныводоканал» под гусеницами бульдозера погиб машинист

Происшествие со смертельным исходом было зафиксировано накануне на ремонтной базе управления автотранспорта и спецтехники ООО «Челныводоканал». Сюда прибыл автомобиль «КАМАЗ» с тралом, на котором находился бульдозер «ДТ-75». В 14 часов 10 минут 57-летний машинист произвел запуск двигателя бульдозера. При этом произошло его самопроизвольное движение — была включена скорость. Бульдозер наехал на машиниста, что привело к его смерти.
В настоящее время работает комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшего.