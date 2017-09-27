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13:49 (мск), источник: Sputnik.by

Гришук: в деревне боятся, что у ребенка осталось совсем мало времени

Гродненский корреспондент Sputnik Инна Гришук рассказала новые подробности о поисках 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще, поисково-спасательная операция продолжается уже 12-е сутки.

Источник: Sputnik.by

Корреспондент Sputnik Инна Гришук находится на месте событий в деревне Новый Двор, рядом с которой 12 суток назад пропал 10-летний Максим Мархалюк. Мальчик ушел в лес за грибами, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

«Уехал Красный крест, который вчера здесь был, они сняли свой пункт. Уже не работает вертолет, и со вчерашнего дня уже не обследуют лес тепловизорами, потому что они отработали необходимые задачи и тоже уехали», — рассказала Гришук.

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В то же время в штабе говорят о том, что поисковые работы сворачивать не планируется. Возбуждение уголовного дела Следственным комитетом никак не отразится на поисковых мероприятиях. Также на место вернется и пункт Красного креста в том случае, если количество добровольцев увеличится.

«На них лежала работа по организации обедов для приезжающих добровольцев, они оказывали психологическую помощь родителями и детям местной школы. И оказывали медицинскую помощь, например, доставали клещей у тех, кто ходит в лес, лечили ушибы. Сейчас эту работу организует поисково-спасательный отряд «Ангел», — сказала Гришук.

Тем временем, жители деревни Новый двор очень волнуются за пропавшего ребенка, отметила корреспондент.

«12-е сутки пошли, как нет ребенка, все очень нервничают. Они боятся, что у ребенка осталось совсем мало времени. Потому что, возможно, он где-то упал и ждет, что к нему придут, и без еды воды в лесу ему очень тяжело», — отметила Гришук.

Некоторые местные жители по-прежнему уверены, что ребенок намеренно ушел из дома. Ранее Максим неоднократно говорил о том, что хочет уйти.

«Он начал говорить об этом еще три года назад, что не хочет жить дома. Часть жителей считает, что если ребенка не нашли тепловизорами в лесу, возможно, он просто уехал в другую местность, и его нужно искать в другой области по всей Беларуси. В то же время, местные жители продолжают верить в то, что Максим жив», — сказала корреспондент.

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