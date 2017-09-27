Гришук: в деревне боятся, что у ребенка осталось совсем мало времени
Гродненский корреспондент Sputnik Инна Гришук рассказала новые подробности о поисках 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще,
Гродненский корреспондент Sputnik Инна Гришук рассказала новые подробности о поисках 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще,
Корреспондент Sputnik Инна Гришук находится на месте событий в деревне Новый Двор, рядом с которой 12 суток назад пропал 10-летний Максим Мархалюк. Мальчик ушел в лес за грибами, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
«Уехал Красный крест, который вчера здесь был, они сняли свой пункт. Уже не работает вертолет, и со вчерашнего дня уже не обследуют лес тепловизорами, потому что они отработали необходимые задачи и тоже уехали», — рассказала Гришук.
В то же время в штабе говорят о том, что поисковые работы сворачивать не планируется. Возбуждение уголовного дела Следственным комитетом никак не отразится на поисковых мероприятиях. Также на место вернется и пункт Красного креста в том случае, если количество добровольцев увеличится.
«На них лежала работа по организации обедов для приезжающих добровольцев, они оказывали психологическую помощь родителями и детям местной школы. И оказывали медицинскую помощь, например, доставали клещей у тех, кто ходит в лес, лечили ушибы. Сейчас эту работу организует
Тем временем, жители деревни Новый двор очень волнуются за пропавшего ребенка, отметила корреспондент.
«12-е сутки пошли, как нет ребенка, все очень нервничают. Они боятся, что у ребенка осталось совсем мало времени. Потому что, возможно, он
Некоторые местные жители
«Он начал говорить об этом еще три года назад, что не хочет жить дома. Часть жителей считает, что если ребенка не нашли тепловизорами в лесу, возможно, он просто уехал в другую местность, и его нужно искать в другой области по всей Беларуси. В то же время, местные жители продолжают верить в то, что Максим жив», — сказала корреспондент.